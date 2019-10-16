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Cumhuriyet tırına yoğun ilgi

MİLLİ Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezen Cumhuriyet Tır'ı, Atatürk’ün Yozgat’a geliş yıldönümü kapsamında Yozgat’a geldi.

Cumhuriyet tırına yoğun ilgi

MİLLİ Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'yi gezen Cumhuriyet Tır'ı, Atatürk’ün Yozgat’a geliş yıldönümü kapsamında Yozgat’a geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Cumhuriyet tırına yoğun ilgi

Atatürk Düşünce Derneği tarafından hazırlanan, Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılarak, halkın ziyaretine açıldı. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, parti yöneticileriyle birlikte tır’ı ziyaret etti. Yaşar, ‘’Cumhuriyet Tırında Atatürk ile ilgili görseller, milli mücadele ile ilgili orijinal dokümanlar, ulusal ve yabancı basında o gün ile ilgili çıkan yayınlar yer alıyor. Tır halkımıza bugün de açık kalacaktır’’ dedi.

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