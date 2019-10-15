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Cumhuriyet Tırı Yozgat’ta

ATATÜRK’ün Yozgat’a gelişinin 95. yıl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlatılan ‘ADD Cumhuriyet Tırı’ bugün Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılacak.

Cumhuriyet Tırı Yozgat’ta

ATATÜRK’ün Yozgat’a gelişinin 95. yıl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlatılan ‘ADD Cumhuriyet Tırı’ bugün Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılacak.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
Cumhuriyet Tırı Yozgat’ta

Yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek tır içerisindeki Atatürk ile ilegi eserler, resimler, fotoğraflar yer alıyor. ADD Yozgat Şube Başkanı Yakup Arslan, Atatürk’ün 5 Ekim 1924 gecesinde Yozgat’a geldiğini hatırlatarak, ‘’Henüz ‘Atatürk’ soyadını almamış olan Gazi Mustafa Kemal, 15 Ekim 1924 gecesi Yozgat’a gelir. Geceyi, eşi Latife Hanım ile birlikte şimdi ‘ORAN Kalkınma Ajansı Ofisi’ olarak hizmet veren Miralay Şerif Bey Konağı’nda geçirir. Ertesi sabah, Hükûmet Konağı’nda öğretmenlerle ve diğer memurlarla bir toplantı yapar’’ dedi. ADD Başkanı Arslan, Atatürk’ün Yozgat’a gelişinde Yozgat eşraflarından Osman Turgut Erkekli’nin de bir konuşma yaparak, ilin sorunlarını dile getirdiğini kaydetti. Arslan, Yozgat ile ilgili dokümanların da bulunduğu Tır’ın ziyaret edilmesi için tüm vatandaşları davet etti.
 

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