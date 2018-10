Cumhuriyet Resepsiyonu

Valilik Fuaye Alanında düzenlenen resepsiyonda Vali Kemal Yurtnaç, Cumhuriyetimizin 95’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kamal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intihal etmiş gazi ve şehitleri rahmetle andığını söyledi. Cumhuriyetin tüm nesiller için önemli olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Cumhuriyeti biz kurduk yaşatacak olan sizlersiniz’ diyor. Tabi bizim binlerce yıllık bir tarihimiz var. Bu tarihimizde dünyaya her zaman adaletle hükmetmiş, mazlumun yanında olmuş, dik durmuş bir milletiz. Bunu padişahlık zamanında da yapmışız Cumhuriyet zamanında da yapmışız. Her milletin bir refleksi var ve bunu her zaman devam ettiriyor. Bizim milletimizin kumaşında kahramanlık, cesaret, fedakarlık ve adalet vardır. Milletimizle, tarihimizle gurur duymalıyız” dedi.

Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andığını ifade eden Vali Yurtnaç, “Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Onlar bizim değerlerimizdir. Onların bu toplumda her zaman yeri var. Cumhuriyet cumhurdur, halktır, halksız bir demokrasi, halksız bir cumhuriyet düşünülemez. O maksatla davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. İlelebet milletimiz, devletimiz payidar olsun. Cumhuriyet Bayramımızı tekrardan kutluyor herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.