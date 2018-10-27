CUMHURiYET PROVASI

Cumhuriyetin kuruluşunun 95’nci yıl dönümü nedeniyle Pazar günü saat 13.30’da Atatürk anıtına çelenk sunulacak. Kutlama etkinlikler kapsamında 29 Ekim Pazartesi günü saat 09.30’da Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ORAN Kalkınma Ajansında bulunan Valilik makamında tebrikleri kabul edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri aynı gün saat 10.00’da Cumhuriyet alanında gerçekleşecek. Vali Yurtnaç ve Belediye Başkanı halkı selamlayacak, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılacak. Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında ve Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Törende halk oyunları ekibi gösteriler sunacak. Tören geçişiyle kutlama programı sonlanırken, aynı gün saat 19.00’da Valilik fuaye salonunda Cumhuriyet resepsiyonu verilecek.