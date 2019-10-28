CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam olduğunu belirtti.

İl Başkanı Abdullah Yaşar:

"Cumhuriyet Özgürlüktür Eşitliktir Çağdaş Yaşamaktır Düşünce Özgürlüğü Eğitim Özgürlüğüdür Bende Varım Diyebilmektir. Herkese Tanınan Söz Hakkıdır Hoşgörüdür Aydınlığa Giden Yoldur 96 YıllıkUlu Bir Çınardır. Her Geçen Gün Daha fazla Kuymetini Anladığımız Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 96 Yılında Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Ve Tüm Dava Arkadaşlarını Rahmet Ve Minnetle Anıyoruz Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" şeklinde konuştu.