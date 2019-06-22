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Cumhuriyet Mektebi ne olacak?

YOZGAT il merkezinde bulunan ve bir dönem Bozok Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan tarihi bina atıl kaldı.

Cumhuriyet Mektebi ne olacak?

YOZGAT il merkezinde bulunan ve bir dönem Bozok Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan tarihi bina atıl kaldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Cumhuriyet Mektebi ne olacak?

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Erdoğan Akdağ Kampüsü içine yapılan yeni ve modern Rektörlük binasına taşındı. Taşınma sürecinin tamamlanmasıyla tarihi binada sadece rektöre ait kullanılmayan makam odası kaldı. Tarihi Cumhuriyet Mektebi binasında günümüzde sadece bir güvenlik personeli bulunurken binanın bahçesini de akademisyenler otopark olarak kullanıyorlar. Yozgat kamuoyu boş ve atıl kalan binanın durumunu merak ederken, binanın daha işlevsel ve Yozgat’a hizmet verecek tarzda kullanılması talep ediliyor. Tarihi Cumhuriyet Mektebi, 1927 yılında Vali Ali Rıza Bey tarafından yaptırılıp, 1930 tarihinde eğitim-öğretime açıldı.

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