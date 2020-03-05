Cumhuriyet Köyü çalışması

Köyün kurulacağı bölgede zemin etüt çalışmalarına başlanıldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Halkımızdan, yurtiçi ve yurtdışından gelen yoğun talep üzerine Çayıralan Belediyesi ÇEKAŞ Cumhuriyet köyü projemizde 1+1 düz giriş tek kat, 2+1 dubleks, 2+1 düz giriş tek kat ve 3+1 dubleks olarak yeniden revizyon yapıldı. 159 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 400 lira taksit seçenekli ödeme şartları satışa sunulmuştur. Daha detaylı Bilgi, ÇEKAŞ Cumhuriyet Köyü ofisinden alınabilir’’ dedi.
05 Mart 2020 Perşembe 03:29