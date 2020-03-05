Cumhuriyet Köyü çalışması

Köyün kurulacağı bölgede zemin etüt çalışmalarına başlanıldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Halkımızdan, yurtiçi ve yurtdışından gelen yoğun talep üzerine Çayıralan Belediyesi ÇEKAŞ Cumhuriyet köyü projemizde 1+1 düz giriş tek kat, 2+1 dubleks, 2+1 düz giriş tek kat ve 3+1 dubleks olarak yeniden revizyon yapıldı. 159 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 400 lira taksit seçenekli ödeme şartları satışa sunulmuştur. Daha detaylı Bilgi, ÇEKAŞ Cumhuriyet Köyü ofisinden alınabilir’’ dedi.