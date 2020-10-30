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Cumhuriyet için yürüdüler

YOZGAT il merkezinde faaliyetlerini sürdüren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi.

30 Ekim 2020 Cuma 00:19
Cumhuriyet için yürüdüler

Yürüyüşün ilk gününde Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığından başlayarak, Geyik Tepe’de bulunan Türk Bayrağı ve Atatürk maskına ulaşan temsilciler, burada bayrak gösterisinde bulundu. Eğitim İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun’un çağrısı doğrultusunda ikinci yürüyüş, dün Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kent Park bölgesinden başlatıldı. Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü Çeşka Kalesinde tamamlandı. Sedat Tuygun,  ‘’Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. Yıl dönümünde Cumhuriyete ve kurucusuna saygı için yürüyüş düzenledik’’ dedi.

Son Güncelleme: 29.10.2020 22:36
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Için Yürüdüler
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