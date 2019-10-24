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Cumhuriyet için yarıştılar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet kupası yarışları düzenlendi.

Cumhuriyet için yarıştılar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet kupası yarışları düzenlendi.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Cumhuriyet için yarıştılar

Atletizm Cumhuriyet Kupası yarışları Bozok Şehir Stadyumunda yapılırken, sporcular yarışmalarda başarılı olabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Müsabakalarda dereceye giren sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ödüllendirilecekleri öğrenildi. 12 Okuldan 400 atletin katılımıyla düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Atletizm Cumhuriyet Kupası yarışmalarına katılan bütün sporculara başarı dileğinde bulundu. 

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