CUMHURiYET COŞKUSU

CUMHURİYETİMİZİN 96. Yıl Dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da coşkuyla kutlandı. Yozgat’ta kutlamalar Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Dün ise, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın makamda tebrikleri kabulü ile başlayan bayram programı Cumhuriyet Alanı’nda devam etti. Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte, halkın, öğrencilerin, askerin, polis okulu öğrencilerinin ve protokolün bayramını kutladı. Vali Çakır, ‘Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünü büyük bir heyecan içinde kutladığımız bu anlamlı günde Yozgatlı hemşehrilerime sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum’ dedi. Vali Çakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını, bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük bir coşku ile milletçe kutladığımızı söyledi. Vali Çakır, ‘’Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal'in önderliğinde milletin her ferdinin fedakârlıkları sonucu kazanılan büyük bir zaferdir. Ülkenin işgali karşısında tek vücut olan halkımız, kurtuluşa ve ardından Cumhuriyete uzanan şanlı bir yürüyüşü başlatmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek Şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Vatanın her köşesinde görev yapan bütün polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diliyorum’’ diye konuştu. Yozgat Valisi Kadir çakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz’ diyerek, bu görevi gençliğe emanet ettiğini hatırlattı. Vali Çakır, ‘’Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Ülkenize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak, dünya ile paralel yaşamayı becerebilen, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehlikeleri zamanında sezebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren gençliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ilerilere götürecek gençlik yetişmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Tören, Vali Kadir Çakır’ın konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ekibinin gösterisi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi, okulların ve askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi.

AKDAĞMADENİ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Akdağmadeni'nde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, düzenlenen kutlama programıyla devam etti. 29 ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına Kaymakam Murat Kaplay, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı Ali Erhan Özkaya da katıldı. Akdağmadeni Spor Salonunda başlayan çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı programda okulların hazırladığı gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Kutlama programı yapılan tören geçidinin ardından sona erdi.

BOĞAZLIYAN: Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan etmiş kahraman ecdadımızın büyük hatırasına olan saygımız ve derin bağlılığımızla, Cumhuriyet’imizin 96. yıl dönümünü Boğazlıyan ilçesinde coşkuyla kutlandı. Boğazlıyan ilçesindeki törenler ilçe yöneticilerinin, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile spor salonunda kutlandı.

ÇAYIRALAN: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çayıralan ilçesinde düzenlenen törenlerin ardından verilen konserle kutlandı. Çayıralan Belediyesi tarafından ilçeye davet edilen Türk Halk Müziği sanatçısı, hemşehrimiz Mustafa Tatlıtürk tarafından verilen konser büyük ilgi gördü. İlçede düzenlenen kutlama programına ilçe yöneticileriyle birlikte vatandaşlar, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

ÇEKEREK: Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende vatandaşlar bayraklarla katıldı. Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlar öğrencilerle birlikte yaşarken ilçe protokolü de coşkuya ortak oldu.

AYDINCIK: Cumhuriyetimizin 96 yıl dönümünü törenlerle kutlandı. Aydıncık ilçesindeki tören okul bahçesinde yapıldı. İlçe yöneticilerinin katıldığı törende öğrenciler şiirler okuyup, gösterilerde bulundu.

ÇANDIR: Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96.yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende Çandırlılar bayraklarla Cumhuriyet coşkusunu yaşarken ilçe protokolü de coşkuya ortak oldu. Kaymakam Murat Yaylabaşı, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Kaymakam Murat Yaylabaşı, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün de katıldı.

KADIŞEHRİ: Cumhuriyetimizin 96. yılını coşkuyla kutlandı. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde aynı ülkü etrafında, aynı coşkuyla bir araya gelmemize vesile olan Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz rahmetle yad edildi.

SARAYKENT: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96’cı yıldönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesi olduğuna vurgu yapıldı. Salonda gerçekleştirilen kutlamalara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kaymakam Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.

YENİFAKILI: Cumhuriyetimizin 96. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı. Spor Salonunda yapılan törenlere ilçe yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

SARIKAYA: Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sarıkaya’da coşkuyla kutlandı. Törende Sarıkayalılar bayraklarla Cumhuriyet coşkusunu yaşarken ilçe protokolü de coşkuya ortak oldu. Sarıkaya İlçe Stadyumundaki tören kutlaması saat:11:00’de başladı. Kutlama törenine Sarıkayalılar yoğun ilgi gösterdi. Tören alanında Kaymakam Yasin Özcan ve Belediye Balkanı Ömer Açıkel öğrenciler, halkın ve protokolün bayramının kutlanmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile okundu.

SORGUN: Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Kaymakam Bahadır Güneş'in kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalar İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Kaymakam Güneş, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Tören, şiir okunması ve cumhuriyet oratoryosu ile sona erdi.

ŞEFAATLİ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle başlayan kutlamalar, dün yapılan törenlerde devam etti. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkan Vekili Ali Güçlü, Cumhuriyet Savcısı Şafak Uludağ ile birlikte amu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri de törene katıldı. Törende şiirler okundu, öğrenciler gösterilerde bulundu.

YERKÖY: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Kaymakam Mustafa Karacak, kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara dün devam edildi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini içeren konuşma yapıldı. Törende, şiir okundu, öğrencilerin gösterileri ve resmi geçit ile tamamlandı.