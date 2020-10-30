CUMHURiYET COŞKUSU

CUMHURİYETİMİZİN kuruluşunun 97’inci yılı Yozgat İl genelinde Valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülen programlar çerçevesinde yapıldı. Yozgat Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen etkinlikte Covit-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan tedbir kapsamında yapılan törene de katılım sınırlı kaldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Başsavcı Hasan Uçak, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar törende hazır bulundu. Törenler, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin katılımcıları selamlamalarıyla başladı. Vali Ziya Polat’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile programa devam edildi. Vali Polat, Türk milletinin tarih sahnesindeki dirilişi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu, coşkusunu ve heyecanını yaşadığını söyledi. Büyük Atatürk’ün ortaya koyduğu ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin devletin ve rejimin temelini oluşturduğunu dile getiren Polat, ‘’Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet getirdiği açılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane temel milletin kendisidir. Tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum’’ dedi. Vali Ziya Polat’ın konuşmasının ardından şiirler okundu ve tören sona erdi. Tören sonrasında törene katılan öğrencilerin yanına giden Vali Polat, katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.