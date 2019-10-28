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Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Cumhuriyet Bayramını kutladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:08
Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhuriyet'in Kuruluşunun 96'ncı yıldönümü münasebetiyle yazılı mesaj yayınladı.
Milletvekili Keven, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923’te ilan edilmesinin 96. Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.
Emperyalist işgallere karşı mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919’dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu yolda Cumhuriyet’i, Misak-ı Milli’yi ve onun değerlerini korumak ve aziz şehitlerimizin emaneti Cumhuriyet'e dil uzatanlara karşı durmak yine milletçe hepimizin görevidir.
Kurtuluş Savaşı zaferinden sonra halkın içinde olacağı bir yönetim şekli arzusuyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kanıyla, canıyla bu toprakları bize yurt yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun".

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