CUMHURiYET 98 YAŞINDA

Yozgat’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, halkın bayramını kutladı. Vali Polat, Türk milletinin tarih sahnesinde dirilişinin simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu, mutluluğu ve heyecanı içesinde olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını ifade eden Polat, ‘’Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu ‘Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir’ ilkesi, devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı, Cumhuriyettir. Cumhuriyet; Türkiye için sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal dönüşüm hamlesinin de adıdır. Dünya’nın dönüşümünü doğru okuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğiyle getirdiği açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir hareket kazanmıştır. Cumhuriyetimizin temel hedefi bu ülkede yaşayan herkesin temel hak ve hürriyetlerini kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanılabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur’’ dedi. Polat, öncelikli amacın ‘Devletimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde’ olduğu anlayışı ile her daim zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olunması gerektiğine vurgu yaptı, Devlet-Millet birlikteliğini pekiştiren davranışların sergilenmesini istedi. Vali Polat, kapının ve gönlün herkese açık olması gerektiğini, toplumsal kalkınma ve refah için projeler üretilmesi gerektiğini aktardı. Polat, ‘’Yiğitler Şehri Yozgat’ımızın gelişmesine yönelik her gayrete ve her düşünceye destek olunuz. Halka yakın ve halkın içinde olunuz. Göreceksiniz ki; Yozgat insanı kendine özgü kadirşinaslığı ile sizleri kucaklayacaktır. Bu sevgi ve gönül bağı daha güzel hizmetlere yol açacaktır. Bilginin en önemli kazanım ve güç olduğu günümüzde bilimin aydınlatıcı ışığında ‘Erdemli İnsan Yetiştirmek’ düsturu ile gelecek nesilleri şekillendiriniz. Bu amaçları gerçekleştirdiğiniz de, Atatürk’ün ‘Milletleri Kurtaran Öğretmenleri’ arasına girmiş olacaksınız. Sizler, Cumhuriyeti koruyarak, yükseltecek ve yüceltecek kişilikli, nitelikli bireyler yetiştirdikçe, gaflet dalalet ve hatta her çeşit hıyanet sonuçsuz kalacak, Cumhuriyetimizin nice yıl dönümleri huzur ve mutluluk içerisinde kutlanacaktır’’ diye konuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilere ise ‘’Sizler, Atamızın deyimiyle ‘Geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklersiniz.’ Büyük önderimizin ‘Bu eseri O’na bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak” sözleri ile işaret ettiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Taşıdığı bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olan onurlu gençlerimiz; sizler var olduğunuz sürece gözümüz arkada kalmayacaktır’’ diye seslendi. Vali Polat konuşmasını ‘’Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet, milletin kendisidir. Türk Milleti, Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere istiklaline ve istikbaline el uzatılan her durumda bunu göstermiştir. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkânlarıyla istediğini yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen Ülkemizde başarıya ulaşamıyorsa, milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Millet olarak tefrikalara prim vermez isek bundan sonra yapılacak planlar da bozulmaya mahkûmdur. Yeter ki birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyelim. Milli Şairimiz Mehmet Akif’in de ifade ettiği gibi: Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Topu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, millet yolunda büyük hizmetler ve mücadeleler gösteren mümtaz şahsiyetleri ve Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tekrar tebrik ediyorum’’ ifadeleriyle tamamladı. Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Tören, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi. •İhsan Çelikkaya / Sümeyye İlhan•