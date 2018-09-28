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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay (83), İstanbul'daki evinde vefat etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefat haberini memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki ziyaretleri sırasında aldı. Oktay'ın, öğleden sonraki Yozgat programlarını iptal ederek İstanbul’a geçeceği öğrenildi. Şaziye Oktay’ın cenaze namazı ve toprağa verilmesine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay (83), İstanbul'daki evinde vefat etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefat haberini memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki ziyaretleri sırasında aldı. Oktay'ın, öğleden sonraki Yozgat programlarını iptal ederek İstanbul’a geçeceği öğrenildi. Şaziye Oktay’ın cenaze namazı ve toprağa verilmesine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

28 Eylül 2018 Cuma 13:55
140 Okunma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay (83), İstanbul'daki evinde vefat etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefat haberini memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki ziyaretleri sırasında aldı. Oktay'ın, öğleden sonraki Yozgat programlarını iptal ederek İstanbul’a geçeceği öğrenildi. Şaziye Oktay’ın cenaze namazı ve toprağa verilmesine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

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