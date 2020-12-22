Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay korkuttu...

Konuşmasını yarım bırakan Oktay’a ilk müdahale salonda gerçekleştirildi. Yapılan müdahale sonrasında tekrar salona dönen Oktay, konuşmasına devam etti. Oktay, ‘’Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlayışınız için teşekkür ediyorum’’ dedi. Fuat Oktay'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, tansiyon düşüklüğü nedeniyle fenalaştığı, durumunun iyi olduğunun bildirilmesi herkesi rahatlattı. Oktay’ın konuşması sırasında rahatsızlanması üzerine hemşehrileri sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajları yayınladı.