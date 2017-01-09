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Cumartesi sürprizi!

09 Ocak 2017 Pazartesi 05:29
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Yozgat’ta aniden bastıran kar yağışı Cumartesi akşamı Sivas-Yozgat karayolunda trafiğin kısa süreli akmasına neden oldu. Kamyonlar ve otomobiller uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumartesi sürprizi!
Yozgat merkezde Cumartesi akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinden geçen E-88 Karayolu’nda trafiğin durmasına neden oldu. Sivas güzergahına giden otomobiller karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. 

KAMYONLAR YOLLARDA KALDI
Kent merkezi Esentepe güzergahında yoğun kar yağışı yüzünden kamyonlar yolda kaldı. Kamyonların kapattığı güzergahlarda otomobiller uzun kuyruklar oluşturdu. 
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, zincir takmak için uğraş veren sürücülere eşleri yardımcı oldu. 
BUZLANMAYA NEDEN OLDU
Uzun araç konvoyu beraberinde buzlanmaya neden oldu. Otomobil sürücülerinin yoğun kar yağışına rağmen ısrarla ilerlemek istemesi buzlanmaya neden oldu. 
Yolda kalan otomobilleri arazi araçları ile çekildi. 
KARAYOLLARI GECİKTİ
Yoğun kar yağışına rağmen karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını geç başlatınca vatandaşların tepkisine neden oldu. Yolda kalan vatandaşlar yetkililerin zamanında önlem almaması yüzünden mağduriyet yaşadıklarını ileri sürdüler.

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