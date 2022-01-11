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Cuma sohbetleri

BEYDER tarafından düzenlenen sohbet programları devam ediyor.

11 Ocak 2022 Salı 00:45
Cuma sohbetleri

Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yıldız,  ‘Adil Ekonomik Düzenin Temel Esasları: Faizsiz Ekonomik Düzen Mümkün mü?’ başlıklı sohbette konuşmacı oldu. Yıldız yapmış olduğu sohbette; “Dünyada ekonomik sistem olarak Komünizmin yıkılmasından sonra Kapitalizm egemenliğini sürdürmektedir. Hakkı değil gücü üstün tutmasından dolayı er ya da geçe Kapitalizm de yıkılacaktır. Aslında ‘Adil Düzen’, gücü üstün tutan ve yeryüzünde adaletsizliğe neden olan anlayışların yerine hakkı üstün tutmayı, insanlığa saadet getirmeyi, israfı ortadan kaldırmayı, rasyonel yaklaşımı ve de kolay, basit bir işleyişi esas alan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede batıl bir anlayışın dayattığı kuvvetin, çoğunluğun, imtiyazın ve çıkarın üstünlüğünün yerine insanın doğuştan getirdiği temel hakları, emeğinin kutsallığını, sözleşmenin önemini ve adaleti öne çıkarmaktadır. Günümüzde var olan ezen-ezilen ilişkisi bugüne mahsus bir durum değildir. Batı kültüründeki bu yaklaşımın kökeni Roma’ya, eski Yunan’a ve hatta Mısır’daki firavunların yönetim anlayışlarına dayanmaktadır. Günümüz insanlarının saadetini sağlayacak olan ‘Adil Ekonomik Düzenin temel esasları’ beş başlık halinde toplanabilir. Bunlar sırasıyla, devletin ve şahısların sorumluluğu, paranın rolü, kredi ilişkileri, vergi ilişkileri ve sosyal güvenlik sistemi şeklindedir.  Bütün bu başlıklar merhum Necmettin Erbakan yönetiminde, inancımız merkeze alınarak alanında uzman kadrolar tarafından bütün ayrıntılarıyla ele alınarak düzenlenmiştir. Günümüzde bu program üzerinde genç uzmanlar çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı. Program sonrasında BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir tarafından gecenin hatırasına Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yıldız’a, kitap takdim edildi. 

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