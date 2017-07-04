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Cuma günü açılıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen “2'inci Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarı” Cuma günü kapılarını Yozgatlı vatandaşlara açacak.

Cuma günü açılıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen “2'inci Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarı” Cuma günü kapılarını Yozgatlı vatandaşlara açacak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Temmuz 2017 Salı 07:20
237 Okunma
Cuma günü açılıyor

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen fuarın ikincisi 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Cumhuriyet Alanı’nda açılacak.
Fuarın 7-11 Temmuz tarihleri arasında saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçileri açık olacağı bildirildi.
Fuarın açılışını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gerçekleştireceği ve fuarda 37 farklı ceza ve infaz kurumuna ait ürünlerin sergilenip, satışa sunulacağı aktarıldı.

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