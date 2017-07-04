Cuma günü açılıyor

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen fuarın ikincisi 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Cumhuriyet Alanı’nda açılacak.
Fuarın 7-11 Temmuz tarihleri arasında saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçileri açık olacağı bildirildi.
Fuarın açılışını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gerçekleştireceği ve fuarda 37 farklı ceza ve infaz kurumuna ait ürünlerin sergilenip, satışa sunulacağı aktarıldı.
Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen fuarın ikincisi 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Cumhuriyet Alanı’nda açılacak.
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