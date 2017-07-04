Cuma günü açılıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen “2'inci Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarı” Cuma günü kapılarını Yozgatlı vatandaşlara açacak.