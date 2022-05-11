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Cuma günü açılıyor

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde, Belediye tarafından düzenlenen kitap fuarı 13 Mayıs Cuma günü açılacak.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:05
Cuma günü açılıyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 13-22 Mayıs tarihleri arasında Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda açılacak 1. Kitap Fuarı'nın, kültürel açıdan kente önemli kazanım sağlayacağını söyledi. Kitap fuarına herkesi beklediğini ifade eden Ekinci, "Şakir Efendi Meydanı'nda fuar alanımız hazırlandı. Fuarımızda yüzlerce kitap olacak, onlarca yazar ve yayınevini konuk edeceğiz. Sorgun’un hem tanıtımını yapmak hem de kitapseverleri sevdiği şair ve yazarlarla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sorgun Belediyesi 1. Kitap Fuarı ile yine bir ilke imza atıyoruz." dedi.•aa•

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