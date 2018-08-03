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Çözüm’ün şampiyonu

ÖSYM tarafından bu yıl iki aşama üzerinden yapılan üniversite sınavlarında Yozgat Çözüm Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Yusuf Kol, Türkiye 41'incisi ve Yozgat il birincisi oldu. 

Çözüm’ün şampiyonu

ÖSYM tarafından bu yıl iki aşama üzerinden yapılan üniversite sınavlarında Yozgat Çözüm Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Yusuf Kol, Türkiye 41'incisi ve Yozgat il birincisi oldu. 

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Çözüm’ün şampiyonu

Yozgat Çözüm Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Yusuf Kol, açıklanan üniversite sınavları sonuçlarına göre YKS, Türkiye 41'incisi olurken aynı zamanda Yozgat birincisi de oldu. Bir diğer Çözüm Fen Lisesi öğrencisi Yusuf İhsan Bağcılar ise Türkiye 787'incisi olurken Mustafa Yusuf Kol'un ardından Yozgat il ikincisi oldu. Ortaokullardan sonra bu yılda liseler bazında il birinciliğini kimseye kaptırmayan Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları, eğitimdeki başarısıyla da adından söz ettirmeye devam etti. Yozgat Çözüm Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan, üniversite sınavında elde edilen başarının tesadüf olmadığını açıklayarak,"Biz öğrencilerimize sene içinde gerçekten çok iyi bir eğitim verdik. Sınav sistemi değişti, soru sayısı değişti. Ama buna rağmen son güne kadar çalışmalarımıza devam ettik. Etütler yaptık, konuları 2 defa bitirdik, 15 tatilde ve Ramazan'da ayında kamp yaptık. Okullar kapandıktan sonra 1 Temmuz'a kadar kamp yaptık. 77 tane deneme sınavı çözdük. 69 tane konu tarama sınavı ve 144 tane deneme yaptık bir yılda bu çocuklara. Şükürler olsun ilk binde 2 tane öğrencimiz var. Birisi Yozgat birincisi diğeri ise Yozgat ikincisi. Yozgat birincisi aynı zamanda Türkiye 41'incisi. Diğer öğrencimiz ise Yozgat ikincisi Türkiye 787'incisi. Tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum" dedi. 

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