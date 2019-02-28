Çözüm merkezi

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 52 bin 789 kilometrekare gibi geniş bir alanda 975 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik, elektrikle ilgili her türlü soruya 186 Çağrı Merkezi ile 7/24 kesintisiz yanıt veriyor. 2018 yılında günde ortalama bin 900, ayda 57 binden fazla çağrı alan ÇEDAŞ’ın yılda aldığı çağrının toplamı ise 680 bini aştı. Öte yandan 2019 yılı Ocak ayında, olumsuz hava koşullarına bağlı elektrik arızaları nedeniyle ortalamanın üzerine çıkan çağrı sayısı 92 bin olarak gerçekleşti. 2018 yılı sonu itibarıyla çağrı karşılama oranı yüzde 97,60 gibi oldukça yüksek seviyede olan şirketin hedefi 2019 yılında yüzde 100’lere ulaşmak. ÇEDAŞ Çağrı Merkezi müşteri memnuniyet oranı ise elektrik dağıtım şirketleri arasında Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.

