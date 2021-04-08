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Covit19’a dikkat çekildi

SARIKAYA ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde çekimleri tamamlanıp, sosyal medyada yapılan paylaşımla Covit19 salgınına dikkat çekilip, uyarılarda bulunuldu.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:17
Covit19’a dikkat çekildi

Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi koordinatörü  Abdullah Düğer tarafından çekimleri, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan tarafından kurgu ve koordinesi yapılan, Sarıkaya halkının, esnafın destekleriyle hazırlanan ‘Hep birlikte Koronayı yenelim’ kamu spotu yayına verildi. Artan korona vakaları konusunda halkı bilinçlendirmek, koronanın toplum üzerindeki olumsuz etkisini anlatmak amacıyla hazırlanan kamu spotunun, halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmasında olumlu bir etki yapabilmesi için paylaşımlar yapılması da istendi.

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Covit19’a Dikkat çekildi
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