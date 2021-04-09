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Covit19 önlemleri artırıldı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Covit19 vakalarındaki artış nedeniyle, Elektif Cerrahiye ara verildi, 12 Nisan 2021 tarihine kadar randevulu ameliyatların yapılacağı açıklandı.

09 Nisan 2021 Cuma 00:24
Covit19 önlemleri artırıldı

YOZGAT’ta Covit19 vakalarındaki artış nedeniyle Şehir Hastanesinde yeni düzenlemelere gidildi, Elektif Cerrahiye ara verildi, 12 Nisan 2021 tarihine kadar randevulu ameliyatların yapılacağı açıklandı. Yozgat Şehir Hastanesi 2021 Yılı 48. Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında toplandı. Hastanenin idari ekibi ve hekimlerin katıldığı toplantıda, Yozgat İl genelinde artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Covid19 hastalarında artış olması nedeniyle servisler için yeniden planlamanın yapıldığı kurul toplantısında, hastanede Elektif Cerrahiye ikinci bir karara kadar ara verildiği, Covid19 verileri takip edilerek, bir sonraki Pandemi Kurulu Toplantısında tekrar değerlendirme yapılacağı kaydedildi. Bu arada 12 Nisan 2021 tarihine kadar planlanan ameliyatların tamamlanması da kararlaştırıldı. Yozgat Şehir Hastanesi servisleri ile yoğun bakımlarda yatan Covid19 pozitif ve şüpheli hastaların tedavileri ve takip sürecinde, hastanın primer hekiminin tavsiye niteliğinde görüş alabileceği ‘Covid19 Değerlendirme Komisyonu’ kurulması kararlaştırıldı. Hastanede alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar da yapıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi, ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir’’ dedi. 
•Haber Merkezi•

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Covit19 önlemleri Artırıldı
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