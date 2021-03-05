COViT19 DENETiMi

YOZGAT’ta kontrollü normalleşme süreci ile birlikte Valilik tarafından denetimlerde sıklaştırıldı. Yozgat İl genelinde 2 bin kişilik denetleme ekibi oluşturularak hem vatandaşları, hem de açılışı yapılan iş yerlerini gezerek kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunulmaya başlandığı açıklandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte şehir merkezindeki Saat Kulesi bölgesindeki lokanta, oyun salonu, kafeterya ve kahvehanelerde denetimler yaptı, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Vali Polat, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşkun ile birlikte denetim yaptı. Vali Polat, Yozgat’ın orta riskli iller arasında yer aldığını hatırlattı, Yozgat’ı orta riskli iller arasına taşıyan başta sağlıkçılar olmak üzere tüm güvenlik görevlilerine, denetim ekiplerine, tedbirlere uyan Yozgat halkına teşekkür etti. Vali Polat, şuanda Yozgat’ın sarı bölgede olduğunu, sarıdan turuncuya geçmenin de maviye geçmenin de çok kolay olduğuna vurgu yaptı. Vali Polat, ‘’Tedbirlere uyduğumuz zaman mavi bölgeye geçeriz. Tedbirlere uymadığımız taktirde turuncu bölgeye geçeriz. Biz bugün il genelinde yaklaşık 2 binin üzerinde denetleme ekibimizle sahalardayız. Arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz farkındalık yapıyoruz. Tekrar kısıtlama dönemine girmemek için esnafımızı geziyoruz, onları uyarıyoruz. Tüm arkadaşlarımız ile sahadayız. Tedbirlere uymadığımız an turuncuya geçebiliriz, mavi alana da geçebiliriz. Güç tedbirde diyorum, tüm hemşehrilerimizden biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü çocuklarımız okulları ile buluştu. Esnafımız dükkanlarını açtı şükürler olsun, buna devam etmek için hep beraber tedbirlere uymamız gerekiyor’’ dedi. Vali Polat denetim sırasında bankamatiklerin yanlarında bulunan dezenfektanların da boş olup olmadığını da kontrol etti. •İhsan Çelikkaya•