Covit-19’lu sağlıkçılar için sandaye

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında Covit-19 virüsüne yakalanarak hastanede tedavi gören ve evlerinde karantinada bulunan üyeler için de boş sandalyeler konurken, katılamama sebepleri ise üzerlerine yazıldı. ‘Hastanede yatıyorum gelemedim’ ‘Evde karantinadayım gelemedim’ yazılı sandalyeler ilgi toplarken, bazı sendikalar tarafından ise Covit-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için siyah çelenk gönderilmesi dikkat çekti.