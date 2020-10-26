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Covit-19 uyarısı

Yozgat valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretleri kapsamında Şefaatli’de bir dizi incelemelerde bulunup, esnafı ziyaret etti, Covit-19 salgını sebebiyle alınan tedbirlere uyulması noktasında uyarılarını sürdürdü.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:19
Covit-19 uyarısı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretleri kapsamında Şefaatli ilçesine gitti. İlçede bir dizi incelemelerde bulunan Vali Polat, esnaf ziyaretinde ise Covit-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uyulması noktasında uyarılarını sürdürdü. Vali Polat, Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettirildiğini belirterek, ziyaret ettiği esnafa Maske-Mesafe-Temizlik konularında uyarılarda bulundu. Vali Polat, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve Belediye Başkanı Müjdat Karaca'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, personelden de maske-mesafe-temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesini istedi. Vali Polat, Şefaatli Devlet Hastanesini ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Polat, uyarılarını burada da sürdürdü, süreçte özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti, kolaylıklar diledi. Vali Ziya Polat, Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde, personele görevlerinde başarılar diledi. 

Anahtar Kelimeler:
Covit-19 Uyarısı
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