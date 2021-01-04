Covit-19 tedbirlerine yakın takip

Kaymakam Hüseyin Kaptan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı akşam saatlerinde İlçede kurulan denetim noktalarında vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadıkları yönünde yapılan denetimlere katıldı. Yapılan denetimde özel araçlar ve toplu ulaşım araçları denetlenerek vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu. Kaymakam Kaptan, vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, 2021 yılının tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere, barış huzur, mutluluk getirmesini temenni etti. Kaymakam Kaptan, Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi Acil Servisinde bulunan hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.