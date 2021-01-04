Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727

Covit-19 tedbirlerine yakın takip

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Hüseyin Kaplan, pandemi sürecinde uygulamaya konulan tedbirlerle ilgili denetimlere katıldı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:33
Covit-19 tedbirlerine yakın takip

Kaymakam Hüseyin Kaptan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı akşam saatlerinde İlçede kurulan denetim noktalarında vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadıkları yönünde yapılan denetimlere katıldı. Yapılan denetimde özel araçlar ve toplu ulaşım araçları denetlenerek vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu. Kaymakam Kaptan, vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, 2021 yılının tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere, barış huzur, mutluluk getirmesini temenni etti. Kaymakam Kaptan, Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi Acil Servisinde bulunan hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Covit-19 Tedbirlerine Yakın Takip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR
ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR
Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı
Hayvan severden teşekkür
Hayvan severden teşekkür
Çocuklar parkta
Çocuklar parkta
İhtiyaçlar karşılandı
İhtiyaçlar karşılandı
Yurtlu, asaleten atandı
Yurtlu, asaleten atandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim