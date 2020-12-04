Covit-19 bir can daha aldı

Yaklaşık 15 gün önce Covit-19 virüsüne yakalanan Yozgat’ın tanınmış esnaflarından Hüseyin Koç’ta Covit-19 virüsü nedeniyle dün tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 gün önce Covit-19 virüsüne yakalanan ve Yozgat Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yozgat’ın tanınmış esnaflarından Hüseyin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Koç’un cenazesi dün Sarı Topraklık mezarlığında yakınlarının katıldığı cenaze töreni sonrasında defnedildi. Bizde İleri Gazetesi olarak Hüseyin Koç’a Allahtan rahmet kederli ailesine ise baş sağlığı dileğinde bulunuyoruz.