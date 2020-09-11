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COViT-19 ALARMI

Yozgat belediyesi, Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesinden bu güne aralıksız önleme çalışmalarını sürdürürken, vaka sayısının son günlerde artışıyla birlikte yeni tedbirleri devreye soktu.

11 Eylül 2020 Cuma 00:40
COViT-19 ALARMI

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Covit-19 salgını ile ilgili alınan tedbirlerin yanında vatandaşların da kendilerini korumaları gerektiğini söyledi. Köse, “Virüs salgınının ülkemizde görülmesinden itibaren alınması gereken tüm önlemleri Yozgat Belediyesi olarak fazlasıyla aldık. Son günlerde şehrimizde artan vaka sayıları hepimizi endişelendirmektedir. Bu yüzden tedbirlerimizi alarm seviyesine çıkardık’’ dedi. Başkan Köse, vaka çıkan apartmanları ve bölgeleri Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin anında ilaçlayarak halk sağlığı için dezenfekte ettiklerini bildirdi. Köse, ‘’Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz aralıksız her gece temas oranı yoğun olan bölgeleri ilaçlı sularla yıkayarak temizliyor. Zabıta ekiplerimiz toplu taşıma araçlarını ve işletmelerimizi ziyaret ederek sosyal mesafe ve maske denetlemelerini aralıksız sürdürüyor ve herhangi bir esnekliğe müsaade etmiyor” diye konuştu. Köse, dezenfektanlara ulaşımının kolay olması için şehrin muhtelif noktalarına yerleştirdikleri dezenfekte noktası uygulamasının devam ettiğini anlattı. Köse, ‘’Yozgatlı kardeşlerimizin dışarda herhangi bir temasta bulunduktan sonra en yakın dezenfekte noktasının yanına giderek ellerini dezenfekte etmeleri önemli bir önlemdir. Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Asıl sorumluluk hemşehrilerimizdedir.  Benim genç kardeşlerimizden özellikle bir ricam var. Genç kardeşlerimiz, vücut bağışıklıklarının sağlamlığına güvenip bir takım tedbirleri gevşetebiliyorlar.  Ancak evlerinde bulunan büyüklerinin, kronik rahatsızlığı olan akrabalarının ve risk grubunda bulunan yakınlarının bu virüsten etkilenmelerini istemiyorlarsa daha dikkatli olmaları gerekiyor. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etsinler. Şu anda hastanelerde ve evlerinde korona virüs tedavisi gören hemşehrilerimize Yüce Rabbim’den şifalar diliyorum. Tedbir her şeydir. Bir kişi çok kişiyi etkiler” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
COViT-19 ALARMI
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