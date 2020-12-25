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Covit-19'a yenildi

YERKÖY ilçesinin Saray köyünün, beldelik unvanı devam ederken son Belediye Başkanı Mustafa Kılıçaslan, Covit-19'a yenik düştü.

25 Aralık 2020 Cuma 00:39
Covit-19'a yenildi

Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevinde de bulunan Mustafa Kılıçaslan, bir süre önce Covit-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kılıçaslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Covit-19a Yenildi
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