Covit-19'a yenildi

Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevinde de bulunan Mustafa Kılıçaslan, bir süre önce Covit-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kılıçaslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
25 Aralık 2020 Cuma 00:39
YERKÖY ilçesinin Saray köyünün, beldelik unvanı devam ederken son Belediye Başkanı Mustafa Kılıçaslan, Covit-19'a yenik düştü.
Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevinde de bulunan Mustafa Kılıçaslan, bir süre önce Covit-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kılıçaslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.