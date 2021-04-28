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Covid19 vakasında azalma

YOZGAT il genelinde Covid19 salgınıyla ilgili vaka sayılarında düşüş olduğu açıklandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:54
Covid19 vakasında azalma

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 17-23 Nisan'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid19 vakaları 51 ilde arttı, 29 ilde azaldı, Hatay'da ise aynı kaldı. 10-16 Nisan'da 18 ilde Covid19 vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artarken 17-23 Nisan'da sadece Zonguldak'taki artış 100 bin nüfusta 100'ü geçti. Zonguldak'ın ardından 100 bin kişideki vaka sayısı en fazla artan iller Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak sıralandı. Vaka sayısı bir haftada Zonguldak'ta 122,46, Gümüşhane'de 91,04, Kırşehir'de 83,53, Ağrı'da 82,73, Giresun'da 82,01 arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısının en az arttığı iller ise 1,17 ile Mardin, 1,84 ile Bursa, 4,62 ile Sinop, 5,18 ile Adana ve 6,79 ile Aydın oldu. Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı bir haftada İstanbul'da 920,57'den 854,75'e, İzmir'de 351,97'den 335,09'a düştü. Ankara'da ise 534,14 olan 100 bin kişideki vaka sayısı 33,74 artarak 567,88'e çıktı. 10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 2'nci olan İstanbul, vaka sayısı 65,82 azalmasına rağmen 17-23 Nisan'da ilk sıraya çıktı. Daha önce listenin ilk sırasında yer alan Çanakkale, vaka sayısındaki düşüşün İstanbul'u geçmesiyle ikinciliğe geriledi. Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 29 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak sıralandı. 10-16 Nisan haftasında en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü il olan Yalova'da 100 binde görülen vaka sayısı 199,60 azalarak 838,25'ten 638,65'e indi. Bu azalışla Yalova, en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 7'nciliğe geriledi. Kastamonu'daki vaka sayısı ise 160,21 azalarak 683,09'dan 522,88'e düştü. Böylece 10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı il olan Kastamonu, 17-23 Nisan'da 20'nci oldu. Çanakkale'deki vaka sayısı 124,09 azalarak 962,98'den 838,89'a geriledi. Vaka sayısı, Samsun'da 601,14'ten 481,90'a, Yozgat'ta 499,89'dan 388,93'e düştü. Vaka sayısı düşen iller arasında Samsun, 3 hafta boyunca azalışın sürdüğü tek il oldu. (aa)

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Covid19 Vakasında Azalma
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