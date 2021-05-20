COViD19 BAYRAMI SINIRLADI

YURT genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Covid19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gölgesinde yapıldı. Yozgat’ta İlk tören Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengi sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunarak, Türk Bayrağı göndere çekildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin de katılımı ile Motosiklet ve Bisiklet Turu yapıldı. 20 Motosiklet ve 50 bisikletçinin katıldığı şehir turuna katılanlar, bisiklet ve motosikletlerini Türk Bayrakları ile süsledi. Motosiklet ve bisiklet turu, Gençlik Merkezi binası önünden başladı. Şehir içinde düzenlenen bisiklet korteji, vatandaşlarca ilgiyle izlendi. Spor Vadisi bölgesinde bulunan Gençlik Merkezi binası önünden başlayan bisiklet turu, Çapanoğlu Kent Park'ta sona erdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, hem gençlerle, jandarma ve emniyet personeliyle, bisiklet ve motosiklet severler ile bisiklet turu yaptıklarını hatırlattı. Vali Polat, ‘’Milli mücadelenin başlangıç ayağı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bu millet mücadele ruhu ile geçmişten bu günlere geldi aynı mücadele ruhunu geleceğe taşıyacağımızdan eminim. Çünkü bu imanla, bu inançla yetişen gençlerimiz var. Tekrardan hepimizin bayramı kutlu olsun’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, ‘’Gönül isterdi ki bayramımızı şölen havasında kutlayalım ama mağlup pandemi kuralları çerçevesinden böyle kutlamak zorunda kaldık. Bugün motosiklet ve bisikletçi arkadaşlarımızın da katıldığı bir tur düzenleyeceğiz. Akabinde de biz Yozgat Belediyesi olarak saat 19.19’da bütün hoparlörlerimizden istiklal marşımızı ve kahramanlık türkülerimizi yayınlayacağız. Akşam saatlerinde ise özellikle havai fişek gösterilerimiz olacak böylelikle Yozgat Belediyemiz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında vazifesini yerine getirmiş olacak’’ ifadelerini kullandı.

SARIKAYA

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasının 102’inci yıl dönümü etkinlikleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında Çelenk sunma töreni yapıldı. Saat 11.00'de başlayan çelenk sunma programında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız söylendi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kaan Sungur, Atatürk Anıtına çelenk sunumunda bulundu.

YERKÖY

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tören, Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Köksal Suntay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Suntay, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törene, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, emniyet ve zabıta personeli ile vatandaşlar katıldı.

SORGUN

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Kutlamalar Sorgun merkez ve caddelerinde, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ile ilgili görsellerin yer aldığı gezici sinevizyon aracı gösterileriyle sürdü. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tuncer, salgın nedeniyle düşük katılımlı gerçekleştirilen kutlamaların, bugün akşama kadar süreceğini belirtti.

BOĞAZLIYAN

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Yapılan açıklamada, ‘’Ne kadar kitlelerden uzaklaştırmak isteseler de gönlümüzden silemezsiniz. Coşku ile kutlayacağımız günler yakındır’’ denildi.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni Gençlik Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile çelenk sunma programı yaptı. İlçe meydanındaki programda, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşımız okundu.

AYDINCIK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102. Yıl dönümü koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım ile kutlandı. Programa, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Baydiğin Belde Belediye Başkanı Osman Uslu, Daire Amirleri ve görevli öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Kutlama programı Hükümet Konağı önünde, İstiklal Marşı ve bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Devamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk büstüne çelenk koymasıyla devam eden tören Öğretmen ve Öğrencilerin günün anlam ve önemi belirten şiirleri okumasıyla sona erdi.

ÇEKEREK

Çekerek Gençlik Merkezi tarafından tören yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, İlçe Müdürlüğünün Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşımız okundu.