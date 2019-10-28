Coşkuyla kutluyoruz

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, Cumhuriyet'te egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu hatırlatarak, halkın kendi kendini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullandığını söyledi.

Milletvekili Başer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Bu yönetimde yurttaşların seçme ve seçilme hakkı vardır. Devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin ailelerin, bir zümrenin eline bırakılamaz. Milletin bütün bireyleri yönetime katılabilir ve söz sahibi olabilir. Çünkü cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir.

Devlet halkın devletidir, üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Büyük Atatürk’ün ortaya koyduğu “Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesi, Devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır.



Cumhuriyetin verdiği güç sayesinde Türkiye Cumhuriyeti; uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, bölgesindeki gelişmelerde aktif rol oynamış, “yurtta ve dünyada barış” düsturuyla iç ve dış tehditleri bertaraf etmesini bilmiştir. İleri medeniyet yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemiz, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmuştur.

Cumhuriyetin başarıları, her türlü övgünün üzerindedir. Son 17 yılda AK PARTİ iktidarıyla ülkemiz siyasi istikrar arayan bir durumdan çıkmıştır. Ekonomik istikrar sağlanmış, enflasyon kontrol altına alınmış; gelir dağılımının düzeltilmesi, halkın yaşam şartlarının kolaylaştırılması konularında çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye terör ve örgütlü suçlar gibi sorunları yenmiştir. Bunların hepsini hukuk devletinin meşru zeminleri ve yollarını kullanarak aşmıştır.

Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünde kalkınma çabalarımızı aynı hızla sürdürmeye; dünya ile rekabet gücümüzü her alanda daha da geliştirmeye milletçe kararlıyız.

Cumhuriyetin bugün bizleri ulaştırdığı seviye, hepimize heyecan ve ümit vermeli, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, milletçe bağımsız yaşama azmimizi yenilemelidir.

Bu anlamlı günde, hep beraber el ele kenetlenelim. Bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize, Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkalım.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum".



