Coşkuya ortak oldular

Yunus Emre İlk ve Orta Okulunda düzenlenen kutlama programına dahil olan Yozgat Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile gençlik liderleri okul bahçesinde düzenlenen programda gençler ile dart, halat çekme, badminton, matrak, çocuk oyunları oynayıp, yüz boyama etkinliği yaparak onların bayram coşkusunu birlikte yaşadılar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, 23 Nisan 1920 cuma günü, cuma namazı kılındıktan sonra dualarla açılan Meclis’in 102’inci yılının Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu. Sapmaz, ‘’23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Öte yandan 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Bizde Lider ve gönüllü gençlerimiz ile Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda çocuklarımızın Bayram sevincine ortak olduk. Katkı sağladık, Nasrettin Hoca, Palyaço ve Alp kıyafetleri ile gönüllülerimiz büyük ilgi gördü. Velilerde çocuklarının sevinçlerine ortak olurken kendileri de eğlendiler. Balonlar hediye ettik’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•