Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Coşkuya ortak oldular

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile gençlik liderleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocukların coşkusuna ortak oldular.

26 Nisan 2022 Salı 00:59
Coşkuya ortak oldular

Yunus Emre İlk ve Orta Okulunda düzenlenen kutlama programına dahil olan Yozgat Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile gençlik liderleri okul bahçesinde düzenlenen programda gençler ile dart, halat çekme, badminton, matrak, çocuk oyunları oynayıp, yüz boyama etkinliği yaparak onların bayram coşkusunu birlikte yaşadılar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, 23 Nisan 1920 cuma günü, cuma namazı kılındıktan sonra dualarla açılan Meclis’in 102’inci yılının Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu. Sapmaz, ‘’23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Öte yandan 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Bizde Lider ve gönüllü gençlerimiz ile Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda çocuklarımızın Bayram sevincine ortak olduk. Katkı sağladık, Nasrettin Hoca, Palyaço ve Alp kıyafetleri ile gönüllülerimiz büyük ilgi gördü. Velilerde çocuklarının sevinçlerine ortak olurken kendileri de eğlendiler. Balonlar hediye ettik’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Coşkuya Ortak OldularYOZGAT Gençlik Ve Spor İl MüdürlüğüGençlik Hizmetleri Müdürlüğü23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıYozgatIlerigazetesiHaber26NişanSalıMeclisYunus EmreAli Sapmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Engelsiz Cami-Engelsiz ibadet
Engelsiz Cami-Engelsiz ibadet
Şefaatli’de iftar
Şefaatli’de iftar
Güvenlik güçlerine teşekkür
Güvenlik güçlerine teşekkür
Birlik ve beraberlik iftarı
Birlik ve beraberlik iftarı
Oktay’dan sert tepki
Oktay’dan sert tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim