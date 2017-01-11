Coşkun’dan anlamlı kutlama

Coşkun, gazetecilerin toplumu bilgilendirmek adına gece gündüz demeden her türlü rahatından, sevdiklerinden fedakarlık ederek görevini yapan meslek erbapları olduğunu söyledi.

“Tabi gazeteciler bizleri bilgilendirmek için gece gündüz her türlü rahatından fedakarlık yapıp bu görevini yapan meslek sahipleridir” diyen Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O ilin basın mensuplarının o basın medya dünyasının gelişmişlik seviyesi ile ilin gelişmişliği de aynı ölçülüyor. Dolayısıyla başta siyasiler olmak üzere, il yöneticileri olmak üzere Yozgat’ımızın gelişmesini arzu eden herkesin önce basın mensuplarının en üst teknoloji ile en üst seviyede ulusal ve uluslarası seviyede çalışmalarını kolaylaştıracak ve o bölgede hizmet veren basın kuruluşlarının gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapması önemli. Bunun arkasına ilin gelişmişliği de zaten kendiliğinden gelecek.”

Coşkun, “Hepimizin amacı milletimize hizmet etmek. Bu noktada ben en çok hizmet eden meslek grubu olarak basın mensuplarını görmekteyim” ifadelerine yer verdiği açıklamasına şunları söyledi:

“Gazeteciler mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet eden meslek mensuplarıdır. Gecesi-gündüzü olmayan bir mesleğin erbabıdır gazeteciler. Yozgat’a hizmet aşkı ile görevini yerine getiren tüm gazeteci arkadaşlarımın bu önemli günü bekliyor, hastalara şifa, vefat edenlere ise Allah’tan rahmet diliyorum.”