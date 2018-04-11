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COŞKULU KUTLAMA

YOZGAT’ta Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.

COŞKULU KUTLAMA

YOZGAT’ta Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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COŞKULU KUTLAMA

Kutlama törenlerine Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Bandosu ayrı bir renk ve coşku kattı. Yozgat’ta Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tören, Yozgat Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu’nun Vali Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etmesiyle başladı. Valilik ziyaretinde, Vali Yurtnaç’a kara kalem portresi hediye edildi. Vali Kemal Yurtnaç, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, emniyet mensuplarına görevlerinde başarı diledi. Cumhuriyet Alanı’nda devam eden törende ise POMEM bandosu büyük bir coşkuyla tören alanına giriş yaptı. Buradaki törende Atatürk  anıtına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Türk polisinin dünyadaki en saygın polis teşkilatları arasında yer aldığına dikkat çekti. Polislerin devletin otoritesi, halkın huzurundan sorumlu olduğunu hatırlatan Kütükoğlu, “Her türlü kanunsuzluk, edepsizlik, hukuksuzluk karşısında daima polislerimiz yer almakta ve görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız polislerimiz ile el ele, gönül gönüle olduğu sürece gücümüz ve kuvvetimiz artacaktır” diye konuştu.
Emniyet teşkilatı daha sonra Yozgat Şehitliği’ni ziyaret etti, öğle namazı öncesi Bilal Şahin Külliyesi’nde şehitler için mevlit okutuldu, şehit ve gazi aileleriyle birlikte emekli polis memurlarının ailelerinin katılımıyla öğle yemeği programı düzenlenerek, program son buldu.

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