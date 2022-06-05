Coşkulu kutlama

Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve Cumhuriyetin ilanının 104. yıldönümü kutlamalarına pek çok Azerbaycanlı öğrencinin yanı sıra fakülte öğrencileri de katılım sağladı.

Topluluk Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Hülya Toker’in Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş aşaması ve Kafkas İslam Ordusunun Bakü’nün alınması yönünde yaptığı harekâtla ilgili verdiği bilgiler ve topluluğa önemli katkıda bulunan Elvın Rasulov’un Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 23 aylık kısa tarihinde özellikle kadınlara seçme hakkını tanıma yönünde yaptığı yenilikler ve diğer alanlarda yaptığı reformlara yönelik konuşmasından sonra döneme ait şarkılar eşliğinde Azerbaycan’ın bağımsızlığı coşkuyla kutlandı.

Haber Merkezi

