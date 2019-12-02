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COŞKULU KARŞILAMA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bazı temaslarda bulunmak için gediği, doğup, büyüdüğü Çekerek ilçesinde coşkuyla karşılandı, hemşehrileri bağrına bastı.

COŞKULU KARŞILAMA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bazı temaslarda bulunmak için gediği, doğup, büyüdüğü Çekerek ilçesinde coşkuyla karşılandı, hemşehrileri bağrına bastı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
COŞKULU KARŞILAMA

Oktay, ilçe meydanında çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Oktay, 31 Mart seçimlerinden bu yana birçok kez Çekerek'te hemşehrileriyle hasret gidermek istediğini ancak program yoğunluğu nedeniyle gelemediğini söyledi. Hemşerileriyle bugün buluştuğunu, kucaklaştığını, Çekerek'in coşkusu ile kendisini gururlandırdığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını vatandaşlara iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Edirne'de Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Oktay, en son mart ayında Çekerek'e geldiğini, ‘gönül belediyeciliği’ sloganıyla ilçe için önemli sözler verdiklerini hatırlattı. Sadece seçim döneminde vatandaşıyla ilgilenen bir iktidar olmadıklarına dikkati çeken Oktay, "Biz dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyiz. Söz verdik mi yerine getiren bir liderin ekibiyiz. Yarın Çekerek için neler yaptık, hangi projeleri hazırladık bunları konuşacağız, müjdelerimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Oktay, Çekerek halkının birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini, bunu başardıkları takdirde ilçede önemli bir kalkınmanın yaşanacağını sözlerine ekledi.

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