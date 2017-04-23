Coşku ve gurur bir arada

Okul Müdürü Mustafa Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ve öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda coşku ve eğlence hakimdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Mektebim Koleji Kurucu Müdürü Mustafa Başer, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıktan sonra sözü geleceğin büyükleri çocuklara bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte ana sınıfından en üst sınıflara kadar tüm öğrencilerin rol aldığı bir birinden eğlenceli ve coşkulu etkinlikler gerçekleştirildi. Milli değerlerin en üst seviyeye ulaştığı programda öğrencilerin ortaya koyduğu performans anne-babaları ve öğretmenlerinden bol bol alkış aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.