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Coşgun’a hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanlığına 3’üncü kez seçilen Eyüp Coşgun’a AK Parti heyeti hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:30
Coşgun’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, 3’üncü kez oda başkanlığı görevine seçilen Eyüp Coşgun’u tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası'nı ziyaret ettiklerini söyledi. Başer, Genel Kurulda güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Eyüp Coşgun’a hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirtti. 

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