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Coşgun güven tazeledi

Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde yapıldı. kurul

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:21
Coşgun güven tazeledi

Tek liste ile Genel Kurulda aday olan mevcut başkan Eyüp Coşkun 3’üncü kez Oda Başkanlığına seçildi. Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın ile birlikte çok sayıda davetli ve oda üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Başkan Eyüp Coşkun, bu görevi üçüncü kez kendisine layık gören üyelerine teşekkür etti. Coşgun yaptığı konuşmada, tarihinin en zor dönemini hep birlikte atlattıklarını söyledi. Tüm dünyayı etki altına alan Covit19 belasının Türkiye’de en ağır atlatan meslek kuruluşunun kendilerinin olduğuna dikkat çeken Coşgun, ‘’Adeta bu hastalığı biz esnaf teşkilatı entübe olarak 16 ay kapalı kalarak ekmeğimizden rızkımızdan olduk. Bizlerde bu süreçte ilk günden itibaren tüm insanlığın kendini evlerine kapattığı dönemde bir kez olsun odamızı kapalı tutmadık. Telefonlarımızı 24 saat açık tuttuk ve 16 ay boyunca esnaflarımıza her türlü yardımı nasıl yaparız derdiyle dertlenip elimizden geldiğince de yardımcı olduk. Bu dönemi projelerle daha güzel mesleki şekilde temsil etmek isterdik, ama maalesef böyle geçti. İnşallah sizlerin destekleriyle ve güveninizle mesleki anlamda daha iyi hizmet etmek için var gücümüzle ilk günkü gibi çalışacağız. Söz veriyoruz burada hizmet etmek gönülden olur, ben ve arkadaşlarım ilk günden itibaren maddi olarak beş kuruş para almadan üstüne cebimizden harcayarak hizmet ettik. Bu günden sonrada aynısı olacak, yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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