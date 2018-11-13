Coşgun, eğitim kurumlarını gezdi

Coşgun, Akdağmadeni ilçesinde eğitim ve öğretimin geliştirilmesi adına belediye olarak verecekleri destekler konusunda bilgilendirmelerde bulundu, yeni yapılacak yatırımlar ve okulların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Coşgun, öğretmenlerle fikir alış verişinde bulundu, eğitim ve öğretim hayatının geliştirilmesi adına yeni dönemde önemli çalışmalar yapacağının altını çizdi.
13 Kasım 2018 Salı 07:48
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