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Coşar, Oktay’ı bilgilendirdi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:18
Coşar, Oktay’ı bilgilendirdi

Coşar, ‘’Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası, milletimize hizmet için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ettim’’ dedi. Coşar, Boğazlıyan’ı bir adım daha öne taşıyacak, üretime, istihdama, ticarete canlılık katacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile yaptıkları, yapacakları, yapımı devam eden projelerle ilgili olarak Oktay’a bilgi sunumunda bulundu. Oktay, ‘’Gayretli ve azimli çalışmalarımıza güvenen ve makamında kabul eden, ilçemizin projeleri ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime ilettiği selamlarını ve sevgilerini paylaşıyorum’’ ifadelerini kullandı.

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