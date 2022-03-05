Coşar, İller Bankasında

Coşar, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte ziyaret ettiği İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’e Boğazlıyan ilçesini yakından ilgilendiren projeler hakkında bilgi verdi. Boğazlıyan Belediye Başkan Gökhan Coşar yaptığı açıklamada, ‘’İlçemizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm üretmek için Ankara’da Seçim İşleri Başkan Yardımcımız ve Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer öncülüğünde İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'ü ziyaret ederek ilçemizi yakından ilgilendiren konuları ve projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İlçemizin gelişimine önemli ölçüde katkı sunacak çalışmalarımız hususunda, bizlere göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum’’ dedi.