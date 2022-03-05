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Coşar, İller Bankasında

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ziyaret ederek yapılacak olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:58
Coşar, İller Bankasında

 Coşar, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte ziyaret ettiği İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’e Boğazlıyan ilçesini yakından ilgilendiren projeler hakkında bilgi verdi. Boğazlıyan Belediye Başkan Gökhan Coşar yaptığı açıklamada, ‘’İlçemizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm üretmek için Ankara’da Seçim İşleri Başkan Yardımcımız ve Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer öncülüğünde İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük'ü ziyaret ederek ilçemizi yakından ilgilendiren konuları ve projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İlçemizin gelişimine önemli ölçüde katkı sunacak çalışmalarımız hususunda, bizlere göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum’’ dedi.

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