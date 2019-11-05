Coşar, hemşerileriyle buluştu

Coşar, Merkezi İstanbul’da bulunan Yozgat Boğazlıyanlılar Derneği’nin, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek adına düzenlediği 55’inci kahvaltı programına katıldı, hemşehrileriyle bir araya gelerek, hasret giderdi. Coşar, ‘’Böylesine güzel bir programda, hemşehrilerimizle bir araya gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Boğazlıyanlı kardeşlerimle bir arada olmaktan son derece mutluluk duydum’’ dedi. Coşar, ziyaret esnasında İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile de tesadüfen karşılaşıp, görüşme fırsattı buldu.

