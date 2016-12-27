Çorum'da tanıttık!

Anitta Otel’de gerçekleşen eğitim fuarının açılış törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük katılarak açılış kurdelesini kesti.

3 devlet üniversitesi ile birlikte toplam 15 üniversite standının yer aldığı fuarı 35 liseden 12. sınıf öğrencileri ziyaret etti. Üniversitemiz tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek üniversitemizin tanıtım materyalleri dağıtıldı.

Açılış töreninde konuşan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük: “Çorum’da bir ilki gerçekleştirerek üniversitelerimizin temsilcileri ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz.

Böylece gidip görme imkânı bulamayan öğrencilerimiz üniversiteleri daha yakından tanıma imkânı bulacaklar. Çorum’da öğrencilerimiz YGS’de yüzde 88 gibi bir oranla üniversiteye yerleşmektedirler. ÇEKAP kapsamında yaptığımız bu etkinliğin eğitim çalışmalarımıza önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.