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Çorum'da tanıttık!

27 Aralık 2016 Salı 07:49
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Bozok Üniversitesi, Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında Çorum’da düzenlenen eğitim fuarına katıldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çorum'da tanıttık!
Anitta Otel’de gerçekleşen eğitim fuarının açılış törenine Çorum Valisi  Necmeddin Kılıç, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ve Çorum  İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük  katılarak açılış kurdelesini kesti.
3 devlet üniversitesi ile birlikte toplam 15  üniversite standının yer aldığı fuarı 35 liseden 12. sınıf öğrencileri ziyaret etti. Üniversitemiz tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek üniversitemizin tanıtım materyalleri dağıtıldı. 
Açılış töreninde konuşan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük: “Çorum’da bir ilki gerçekleştirerek üniversitelerimizin temsilcileri ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. 
Böylece gidip görme imkânı bulamayan öğrencilerimiz üniversiteleri daha yakından tanıma imkânı bulacaklar. Çorum’da öğrencilerimiz YGS’de  yüzde 88 gibi bir oranla üniversiteye yerleşmektedirler. ÇEKAP kapsamında yaptığımız bu etkinliğin eğitim çalışmalarımıza önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.
Açılış sonrası etkinliğe katılan üniversitelerin  hazırladığı standlar ziyaret edildi. Daha sonra rehber öğretmenler ve öğrencilere "Doğru Tercih Danışmalığı, Üniversiteler ve Bölümler" konulu seminer verildi.

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