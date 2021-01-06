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Yozgat
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Çorum da var bize yok!

Ticaret Bakanlığı, Çorum’da Gümrük Müdürlüğü’nün bulunması, Yozgat’ın ithalat ve ihracatının yetersiz olması nedeniyle Gümrük Müdürlüğü kurulmasına gerek duyulmadığını bildirdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:55
Çorum da var bize yok!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta Gümrük Müdürlüğü kurulması amacıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a verdiği soru önergesine gelen cevabı kamuoyuyla paylaştı. Çorum’da Gümrük Müdürlüğü’nün bulunması, Yozgat’ın ithalat ve ihracatının yeterli olmadığı gerekçesiyle Yozgat’ta Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasına sıcak bakılmadığı kaydedildi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Yozgat'ta Gümrük Müdürlüğü kurulmasını Kobilerimizle yaptığımız istişareler sonucu Yozgat’ımızın sanayisinin ve ihracat potansiyelinin gelişmesi için talep ettim. Bu talep aynı zamanda Ticaret Odamız tarafından da iletilmişti. Bakanlık cevap yazısında maalesef en yakında ki Çorum'u işaret ediyor! Yozgat'ta Gümrük Müdürlüğü açılacak derecede bir ithalat-ihracat yoğunluğunun bulunmadığını ifade ediyor’’ dedi.  Keven, daha önceki paylaşımında, 2019 ihracat rakamlarında Çorum’un 1,5 milyar dolar ile 17’inci sırada, Yozgat’ın ise 13,5 milyon dolar ile 73’üncü sırada olduğuna dikkat çektiğini hatırlattı. Keven, ‘’Neden Çorum’un gölgesinde kalıyoruz? Ticaret Bakanlığı, Yozgat'a Gümrük Müdürlüğü kurmak için yeterli ticaret yoğunluğu ihracat yoğunluğu yok eğer işiniz olursa en yakın Çorum'a gidin diyor. Ben bu cevabı kabul etmiyorum. Bakanlıkların, bürokratların Yozgat’ı görmesi için daha ne yapmamız gerekiyor? Bir sorun var bir talep var bunu iletiyorum ama ne yazık ki olumsuz cevap veriliyor ‘’ diye konuştu.  Milletvekili Keven, Yozgat'ı dert edinenlerin bu taleplere sahip çıkmasını istedi. Keven, ‘’Yozgat'ın ekonomisi gelişsin istiyorsak Organize Sanayi Bölgemizin geliştirilmesi şart. Biz OSB'ye bir Gümrük Müdürlüğü kurulmasını ve yük taşımacılığına yönelik demiryolu yapılmasını zaten Yozgat'ta ki Kobilerin kapasitesi büyüsün daha fazla ve daha rahat ihracat yapsınlar diye talep ediyoruz. 18 yıllık hükümete sesleniyorum; Yozgat'ın ihracat rakamlarını dert ediniyorlarsa, sanayisinin gelişmemiş olmasını dert ediniyorlarsa, eğer Yozgat'ı biraz düşünüyorlarsa bu talepleri gerçekleştirirler’’ ifadelerini kullandı. 

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Çorum Da Var Bize Yok!
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