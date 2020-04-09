Çörekotu deneme ekimlerine devam

Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ilke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde üretime devam etmek adına, alternatif ürünleri çiftçilere göstermek, ürettirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Özkaya, ‘’Amacımız hububat baklagil arasına sıkışmış olan çiftçimizi değişik ve daha fazla gelir getirecek alternatif ürünlere yönlendirmektir. Ekimler kurumumuz teknik personeli tarafından yapılarak, takibi de yine personelimiz tarafından yapılmaktadır’’ dedi.

Özkaya, çörekotunun çok eski zamanlardan beri bu coğrafyalarda ekilişi, üretimi yapılan çok faydalı tıbbi ve aromatik bir bitki olduğunu, marjinal alanlarda ekim ve üretiminin yapılabildiğini kaydetti. Özkaya, ‘’Bu nedenle son yıllarda İlimizde de üretimi artmaya başlamıştır. Yüzyıllardır Anadolu insanı bu bitkiye çok değer vermekte ve tüketmektedir. Ayrıca tohumundan çıkarılan yağının çok faydalı olması, tıpta ilaç yapımında kullanılmasında dolayı yağının çıkarılması nedeniyle son zamanlarda yağlık olan çeşitlere rağbet edilmektedir. İl Müdürlüğü olarak biz de yağlık olan ve bu çeşitlerin ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmak ve çiftçilerimize alternatif ürünlerden daha çok gelir getirici ürünlerin ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yağlık olarak üretilen çörekotunun şuan pazar sorunu yok gibi görünmektedir. Özellikle yağı çıkarılan çörekotu, sektör temsilcileri tarafından yerinde çiftçilerden satın alınmaktadır" dedi.

Özkaya, Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen ekimin üretim sezonu boyunca takip edilerek, ilaçlama ve bakım çalışmalarının yapılacağını anlattı. Özkaya, ‘’Hasatlar demonstrasyon yapılan bölge çiftçileri ile birlikte yapılarak çiftçilere tanıtımı ve kamuoyuna duyurulması yapılacak, üretiminin artırılması sağlanacaktır’’ diyerek, açıklamasını noktaladı.