Çorbada tuzları oldu

Öğrencilerin özellikle aksam saatlerinde eğitim öğretim etkinliklerine katılım sağlamaları nedeniyle sağlıklı beslenme konusunda olumsuzluklar yaşadıkları belirtildi. Yaşanılan olumsuzlukları en aza indirmek, öğrencilerde sağlıklı beslenme alışkanlıkları edindirmek, kendi yemek kültürümüzü bir nebze olsun tanıtmak, arkadaşları, öğretmenleri ile birlikte samimi, sıcak, daha doğal bir ortamda etkileşimde bulunacaklarına yönelik imkanlar oluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik beğenildi. ‘Çorbada Tuzum Var!’ adlı sağlıklı beslenme etkinliği kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte çorbalarını alıp, masalarda karşılıklı olarak yediler. Sonrasında ise, atıkların kaldırılmasına yardım ettiler.