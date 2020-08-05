Çöpümüz yetersiz!

YOZGAT Merkez, ilçe, belde ve köylerde biriken katı atıkların toplanarak elektriğe dönüştürülmesiyle 6 bin konutun enerji ihtiyacının karşılanması planlandı. Günlük en az 200 ton atık toplanıp, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması öngörülürken, toplanan çöpün günlük 150 tonu ancak toplanabildiği kaydedildi. Belediye ekiplerinin sokakları gezerek topladığı çöpler, katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinde birikiyor. Çöplerin depolandığı alanda biriken metan gazı, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle kurulan santralde elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

YOZGAT İli Katı Atık Bertaraf Birliği ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan çöplerin tonajının arttırılması gerektiğini söyledi. Köse, Katı Atık Bertaraf tesisinin istenilen düzeyde çalışmadığının altını çizerek, ‘’Günlük 150 ton çöp toplanıyor ve bu çok az. Bunu en az 250 tonun üzerine çıkarmamız lazım. Günlük çöp kapasitemizi ne kadar çok arttırırsak o kadar çok elektrik enerjisi üretecek olan firma, o kadar çok birliğe para ödeyecektir’’ dedi. Kısa adı YOKAB olan Yozgat Katı Atık Bertaraf Birliği’ne 39 belediyenin üye olduğunu hatırlatan Başkan Celal Köse, Yozgat şehir merkezinin 10 kilometre ilerisindeki Azizlibağları mevkiinde bulunan Katı Atık Bertaraf tesisinin aynı zamanda çöpten enerji elde edilen tesislere sahip olduğunu hatırlattı. Kendilerinden önceki yönetimlerin düşünerek, hayata geçirip, Belediyeyi büyük bir yükten kurtardığını dile getiren Köse, ‘’Bu tesis olmasaydı biz şimdi panikleyecektik. Çevre yönetmeliğimize göre de vahşi depolama değil de Bertaraf tesisi ile daha fazla enerji ve para harcayacaktık. Bu tesisin yapılması ile büyük bir yükten de belediyelerimiz kurtarılmış. Asıl olan tesisi yapmak değil tesisi çalıştırmaktır’’ diye konuştu. Köse, gelinen nokta itibariyle tesisin tam randımanlı çalışmadığının altını çizerek, yakın ilçelerden belli bir miktar katı atık çöplerin Yozgat Merkezde toplandığını, bunun tonu ve dozajının yeterli olmadığını bildirdi. Köse, ‘’Tesisi tam olarak rantabl bir şekilde çalıştırmak için 250 ton ve üzeri çöpe ihtiyaç var. Elektrik enerjisi üreten şirket para kazanırsa biz de YOKAB olarak payımızı alırız. İlçelerimizde merkez oluşturup, birkaç ilçeyi de orada toparlayıp, aynı zamanda da ekipmanlarımızı geliştirerek çöpleri toplamalıyız. Toplanan çöpleri de bertaraf tesislerine bir şekilde ulaştırılması halinde hem çevre kirliliği azalacak, hem de gelir getirici de bir iş yapmış olabileceğimizi düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.